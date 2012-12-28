Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
В мире
54
сегодня, 13:04
На Кубе запустили производство автомобилей УАЗ
На заводе компании EISA на Кубе собран первый тестовый экземпляр УАЗ «Патриот».
Он уточнил, что полноценный запуск нового предприятия, расположенного в Гаване, будет осуществлен «в самое ближайшее время».
По данным инсайдера, сейчас уже завершен монтаж сборочной линии, проводится финальная настройка оборудования. Внедорожник «УАЗ Патриот» (на фото) предназначен исключительно для отработки производственной технологии и контроля функциональности всех систем.
Снимок этого автомобиля был сделан на финальном участке кубинской производственной площадки, на которой на соответствующих стендах проводится проверка работы тормозных механизмов и регулировка сход-развала.
Наряду с «Патриотами» на Кубе запланировано также производство автомобилей «УАЗ Пикап».
12 декабря прошлого года стало известно, что на Кубу поступила первая партия внедорожников «УАЗ Патриот». Эти автомобили были предназначены для администраций местных провинций.
0
0
0
0
0
Комментарии