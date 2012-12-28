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В России
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сегодня, 12:19

В МЧС заявили об учащении выбросов мазута в Краснодарском крае из-за потепления

В Краснодарском крае из-за повышения температуры участились повторные выбросы нефтепродуктов на уже очищенные территории.

Выбросы мазута из Черного моря на побережье Краснодарского края участились из-за потепления, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В Краснодарском крае в связи с повышением температуры окружающей среды зафиксированы участившиеся случаи точечных выбросов мазута по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы», — заявили в МЧС.

Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

МЧС продолжает ликвидировать загрязнение Керченского пролива и Черного моря. Временные площадки хранения уже приняли 110 тыс. тонн отходов, а вибрационные установки обработали 53,6 тыс. тонн песка.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они исследовали более 3 млн 876 тыс. кв. м дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех эжекторных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.
мазут
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