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В России
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сегодня, 11:31
В Белгородской области в ДТП с автобусом погибли шестеро и пострадали 4 человека
В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. По факту ДТП прокуратурой и СУ СК организованы проверки.
По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей.
По словам главы региона, шестеро погибли, еще четверо человек получили травмы. Всех пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь.
СУ СК РФ по региону организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Уточняется, что в автобусе находились сотрудники «Мираторга», — передает ТАСС.
Компания «Мираторг» окажет помощь, связанную с лечением и реабилитацией сотрудников, пострадавших в четверг вечером в ДТП в Белгородской области, — сообщили в пресс-службе компании.
«Компания со своей стороны приносит искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и последующей реабилитацией», — отметили в пресс-службе компании «Мираторг».
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