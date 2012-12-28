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В России
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сегодня, 18:10
В России появится первый госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников
В России появится первый общенациональный государственный рейтинг вузов и колледжей. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд, сообщают «Известия». В пресс-службе министерства подтвердили факт разработки документа.
Как пояснил один из источников, лаг в два года устанавливается в связи с тем, что у людей есть разные жизненные ситуации. Например, после выпуска молодые мужчины могут отправиться на службу в армию, а женщины родить ребенка.
Первый общедоступный рейтинг вузов и колледжей будет опубликован до 15 июня 2025 года, затем — до 1 апреля ежегодно на портале «Работа России». До этого он будет готовится оператором — Федеральной службой по труду и занятости (Роструд).
В рейтинговании принимают участие 5 тыс. федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд, где дополняются сведениями о занятости. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела. При этом рейтинг строится исходя из занятости в экономике, служба в силовых структурах в рейтинге не учитывается, поскольку данные о работе и уровне зарплат там могут быть закрытыми. На основе полученных данных Роструд формирует рейтинг по направлениям подготовки.
Разработать национальный рейтинг вузов и колледжей по востребованности выпускников на рынке труда правительству поручил президент на ПМЭФ в 2023 году. Также работа над рейтингом трудоустройства выпускников — одно из мероприятий нацпроекта «Кадры».
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