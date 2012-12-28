Эксперты рассказали о краже денег россиян после прикладывания карт к телефону

В этом году значительно выросла популярность мошеннических схем, которые проворачивают с помощью вредоносных программ через NFC (этот модуль обеспечивает проведение платежа со смартфона — Ред.). Об этом рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, схема обмана действует следующим образом: сначала мошенники звонят жертве и под разными предлогами уговаривают установить фейковое банковское приложение. В нем может значиться название и логотип любой кредитной организации или даже Центробанка РФ (ЦБ). После того как человек запускает приложение, оно просит для входа приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести пин-код, продолжил Голованов. Жертва прикладывает карту, и данные о ней передаются в телефон мошенника. Тот уже находится у банкомата и удаленно снимает деньги с «пластика» человека через собственный смартфон.О подобной схеме мошенничества знают и в ЦБ. Там сообщили: вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы.Эта схема стала активно набирать популярность в прошлом году. И за прошедший период 2025 года число мошенничеств с ее использованием уже вдвое превысило уровень всего 2024 года. Проблему до сих пор не решили, добавил Голованов.Сейчас число таких атак уже могло перевалить за тысячу, а ущерб — превысить 100 млн рублей, оценил основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.