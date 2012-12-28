Сегодня в Липецке: как Маяковский жил в семье любовницы, сколько липчане готовы потратить на подарки к 8 марта
В Липецке наградили 17 женщин: одна из них получила медаль «За участие в специальной военной операции»
Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
В России
124
сегодня, 18:09
Эксперты рассказали о краже денег россиян после прикладывания карт к телефону
В этом году значительно выросла популярность мошеннических схем, которые проворачивают с помощью вредоносных программ через NFC (этот модуль обеспечивает проведение платежа со смартфона — Ред.). Об этом рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
О подобной схеме мошенничества знают и в ЦБ. Там сообщили: вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы.
Эта схема стала активно набирать популярность в прошлом году. И за прошедший период 2025 года число мошенничеств с ее использованием уже вдвое превысило уровень всего 2024 года. Проблему до сих пор не решили, добавил Голованов.
Сейчас число таких атак уже могло перевалить за тысячу, а ущерб — превысить 100 млн рублей, оценил основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.
0
0
0
0
0
Комментарии