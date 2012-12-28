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сегодня, 15:58

В кабмине установили круглогодичный льготный проезд для детей в поездах

До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только для учеников очной формы обучения в общеобразовательных школах в период с сентября по май.

Стоимость проезда в поездах дальнего следования для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет составит половину стоимости от взрослого билета по такому же направлению. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, это правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных поездов, — говорится на сайте кабмина.

До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только для учеников очной формы обучения в общеобразовательных школах в период с сентября по май. При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.

«Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних отпусков и каникул», – отметил Мишустин в ходе заседания правительства.
льготный проезд
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