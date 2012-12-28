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сегодня, 15:58
В кабмине установили круглогодичный льготный проезд для детей в поездах
До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только для учеников очной формы обучения в общеобразовательных школах в период с сентября по май.
Согласно документу, это правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных поездов, — говорится на сайте кабмина.
До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только для учеников очной формы обучения в общеобразовательных школах в период с сентября по май. При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.
«Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних отпусков и каникул», – отметил Мишустин в ходе заседания правительства.
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