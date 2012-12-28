В кабмине установили круглогодичный льготный проезд для детей в поездах

До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только для учеников очной формы обучения в общеобразовательных школах в период с сентября по май.