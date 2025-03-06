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В России
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7 минут назад
«Ведомости» сообщают об остановке строительства завода деталей для турбин в Петербурге
Компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, приостановила проект по строительству завода по производству деталей для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге.
Строительство должно было начаться на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в начале 2025 года. Планировалось возвести производственный и административно-бытовой комплексы на территории в 2 га и площадью 6,1 и 1,8 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивали в 7,4 млрд руб. Запуск первой очереди завода ожидался во втором квартале 2027 года, второй — во втором квартале 2028 года.
По словам собеседников издания, сроки строительства сдвинуты «значительно вправо», инвестор занимается поиском новых направлений на рынке. Когда планируется возобновить реализацию этого проекта, источники не сообщили.
Проект «Центра разработок С7» был одобрен экспертным советом ОЭЗ «Санкт-Петербург» в феврале прошлого года. На заводе планировали производить лопатки для горячей части газотурбинных двигателей, в том числе иностранных. Потенциальными заказчиками могли стать авиакомпании, предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») и «Силовые машины».
Источник издания рассказал, что заводы «ОДК-Климов», «ОДК-Кузнецов» и производственный комплекс «Салют», входящие в ОДК, не подписывали соглашений с S7 о сотрудничестве или о поставках с петербургского завода, предприятия самостоятельно выпускают комплектующие для авиационных двигателей. «Силовые машины» также открыли свое производство лопаток для горячей части газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге в конце 2023 года. Инвестиции в этот проект превысили 6 млрд руб., мощность комплекса составляет 16 комплектов по 550 лопаток в год.
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