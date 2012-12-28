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В России
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22 минуты назад

За выброшенные старые покрышки тамбовчан будут штрафовать

За выброшенные покрышки граждан могут оштрафовать  на сумму от 500 рублей до двух тысяч, должностных лиц — от трех тысяч до 10 тысяч, юридических лиц— от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Эти изделия имеются четвёртый класс опасности. Выбрасывать их в контейнер с другими твёрдыми коммунальными отходами запрещено. Утилизировать шины может только лицензированная организация», — сообщает onlinetambov.ru.

В Тамбове сбором старых шин занимается «Дирекция городского хозяйства». Только за прошлый год  дирекция вывезена тысячи брошенных покрышек.
«Скоро начнется сезонная замена покрышек, поэтому ожидаем очередной всплеск их складирования у контейнерных площадок», - рассказали в «Дирекции городского хозяйства».

При этом тамбовчане, физические лица, могут сдать старые шины на переработку бесплатно. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам утилизацию необходимо оплатить. 

покрышки
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