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В России
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22 минуты назад
За выброшенные старые покрышки тамбовчан будут штрафовать
«Эти изделия имеются четвёртый класс опасности. Выбрасывать их в контейнер с другими твёрдыми коммунальными отходами запрещено. Утилизировать шины может только лицензированная организация», — сообщает onlinetambov.ru.
В Тамбове сбором старых шин занимается «Дирекция городского хозяйства». Только за прошлый год дирекция вывезена тысячи брошенных покрышек.
«Скоро начнется сезонная замена покрышек, поэтому ожидаем очередной всплеск их складирования у контейнерных площадок», - рассказали в «Дирекции городского хозяйства».
При этом тамбовчане, физические лица, могут сдать старые шины на переработку бесплатно. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам утилизацию необходимо оплатить.
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