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В России
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сегодня, 13:27
Власти РФ обсуждают расширение программы семейной ипотеки
В правительстве России активно обсуждают варианты, с помощью которых можно расширить программу семейной ипотеки.
Согласно документу, Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства, — передает РБК.
Официальный представитель Новака подтвердил факт такого поручения Минфину и Минстрою. Возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком — это «один из обсуждаемых вариантов», — отметил источник в кабмине.
Представитель Минфина рассказал, что по поручению президента ведомство прорабатывает сейчас вопрос о «расширения семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан». В министерстве не ответили на вопрос, идет ли речь о семьях с одним ребенком до 18 лет. Президент поручал правительству распространить семейную ипотеку со ставкой не более 6% на вторичную недвижимость в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.
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