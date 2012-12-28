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В России
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сегодня, 11:39

АвтоВАЗ запустил новый бренд SKM

АвтоВАЗ сообщил о запуске на российском рынке нового бренда коммерческих автомобилей, анонс которого состоялся в январе 2025 года.

«АвтоВАЗ» расширяет присутствие в сегменте коммерческих автомобилей, где сейчас представлен в основном моделью Lada Largus, новым брендом SKM, — сообщает компания.

Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами LADA Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки. Это позволит создать полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса», — отмечают в «АвтоВАЗе».

Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки.

О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях коммерческих автомобилей SKM автопроизводитель намерен объявить позже, — передает «Интерфакс».

Во время анонса нового коммерческого бренда в начале года глава АвтоВАЗа Максим Соколов сослался на китайские марки - на их успешный подход брендового разнообразия. Тогда же стало известно, что АвтоВАЗ планирует развивать продажи коммерческих автомобилей с помощью созданной при участии автопроизводителя лизингового АО «Лизинговая компания «Евразия авто финанс».

Скорее всего, прототипами SKM стали китайские автомобили. Где будут собирать новинки — пока не уточняется.
АвтоВАЗ
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