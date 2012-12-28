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В России
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сегодня, 10:53

В РФ хотят ввести новую систему оплаты труда учителей

В правительстве России заявили о введении новой системы оплаты труда для учителей в 2026 году.

Правительство РФ планирует внедрить новую систему оплаты труда во все образовательные организации с 2027 года, — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.

«По поручению президента правительство формирует сейчас новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. <…> Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки в этом принимают непосредственное участие. В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации», — сказал он.

Рост заработной платы в этой сфере, по данным Росстата, в 2023 году составил 12% в сравнении с ее размером в 2022 году, — добавил Чернышенко.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что пилотный проект по справедливой системе оплаты труда бюджетников в регионах, который запустят в 2025 году, охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование; также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и ссузов. Для каждой из сфер подберут по три региона. Замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман сообщала, что Владимирская и Сахалинская области, а также Удмуртия вошли в пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов, — передает ТАСС.
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