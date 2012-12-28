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В России
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сегодня, 17:46

Льготы для аграриев на перевозку рыбы и зерна закончились за два месяца

Минсельхоз остановил прием заявок от сельхозпроизводителей на льготную перевозку железной дорогой зерна, рыбы и рыбной продукции, включая минтай, горбушу, сардину иваси. Годовые лимиты на нее закончились за два месяца 2025-го,выяснили «Известия».
 
Так, при плане перевозки зерна в объеме 1,92 млн т, к 26 февраля остаток составил 15,4 т. При лимите перевозки рыбы и рыбной продукции в 70 тыс. т на тот же период осталось 10,6 т. В 2024 году примерно такие остатки были зафиксированы только к сентябрю.
 
В Минсельхозе подтвердили прекращение приема заявок. При этом там отметили, что в 2025 году из федерального бюджета на поддержку льготных перевозок заложено порядка 8,3 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем годом ранее.
 
«Согласно распределению доступных объемов, указанных на сайте Минсельхоза России, на 2025 год предусмотрена перевозка железнодорожным транспортом по льготному тарифу порядка 2 млн т зерновых культур и 70 тыс. т рыбы. На данный момент министерством одобрены заявки на весь указанный объем, в связи с чем прием новых заявок приостановлен», — сообщили в ведомстве.

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