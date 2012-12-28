40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр
В России
107
вчера, 17:45
Веб-ресурсы компаний в России стали атаковать в четыре раза чаще
За 2024 год среднее количество веб-атак на российские домены выросло с 15 до 65 млн событий в месяц. Хакеры стали чаще атаковать тестовые сайты, а также различные веб-приложения.
Вместе с этим средняя доля событий ИБ, зафиксированных на API (программный интерфейс для обмена информации между сервисами, веб-приложениями и ПО), OWA (web-клиент почтового клиента Microsoft Outlook — Ред.), Jira (сервис для управления проектами — Ред.) и Confluence (онлайн-система для совместной работы с документами — Ред.) выросла более чем в два раза — до 7%.
Количество атак на онлайн-ресурсы почтовых сервисов год к году выросло более чем в три раза — до 7,5 млн, а в ритейле — в 2,5 раза год к году, почти до 4 млн атак.
0
0
0
0
0
Комментарии