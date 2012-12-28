40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: из молодежной политики в спорт, кто испортил город и погодный подарок к 8 Марта
Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр
В мире
153
сегодня, 14:08
Ученые выявили связь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера
Ученые выявили взаимосвязь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера.
Исследование, опубликованное в научном журнале Alzheimer’s & Dementia, дает надежду очень многим пациентам с болезнью Альцгеймера, — пишут «Аргументы и Факты».
По словам специалистов, еще 30 лет назад удалось обнаружить в мозге заболевших ДНК вируса герпеса ВПГ-1. Как он воздействовал на появление другой патологии, долгое время было непонятно.
По словам ученых, все связано с транспозонами. Они становятся более активными, вмешиваясь в деятельность генетических процессов в мозге и провоцируя развитие болезни Альцгеймера. Вирус способен накаливать тау-белки, которые типичны для этой болезни. Они вызывают воспаление и нейродегенерацию.
Но на сегодняшний день вирусологи не могут с точностью сказать, кому грозит заболевание, ведь в мире много людей, являющихся носителем вируса герпеса простого типа.
Проанализировав с помощью искусственного интеллекта данные медицинских карт 80 миллионов людей, ученые обнаружили, что из владельцев вируса герпеса реже заболевали Альцгеймером те, кто принимал ацикловир или валцикловир. Этими препаратами лечат герпес.
А значит, они, возможно, станут лекарствами для профилактики и лечения болезни Альцгеймера. Правда, чтобы окончательно это доказать, необходимы дополнительные клинические испытания. Но надежда, что препараты будут эффективны, достаточно высокая.
0
0
0
0
0
Комментарии