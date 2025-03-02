В России
5 минут назад
Российские туристы пострадали от лихорадки денге на Бали
О заразившихся на Бали россиянах сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, с января в Индонезии зарегистрировали свыше шести тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах Чангу, Улувату и Семиньяк. Недавно начался сезон дождей, и ситуация продолжает ухудшаться: инфекцию переносят комары. Дома на Бали обрабатывают специальными средствами от москитов, но полностью контролировать ситуацию у местных властей не получается.
Как рассказали туристы, переносится болезнь крайне тяжело. Все начинается с воспаления места укуса, после у некоторых заразившихся отекают и отнимаются ноги. Кто-то из пациентов жалуется на сильные боли в животе, у кого-то желтеет кожа, у других начинаются галлюцинации. Все заболевшие отмечают сильную жажду.
Одна из переболевших рассказала, что ее лечили парацетомолом и противорвотными препаратами, а также круглосуточно держали под капельницей.
После жалоб российских туристов на лихорадку денге Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заражения.
«Осуществляется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации с инфекционными заболеваниями в странах мира, в том числе с лихорадкой денге. В постоянном режиме функционирует разработанная Роспотребнадзором система АИС «Периметр», анализирующая эпидемические риски, что позволяет держать ситуацию под контролем», — отметили в ведомстве.
В зоне риска заражения лихорадкой денге живут более 2 млрд человек. Речь идет о странах Восточного Средиземноморья, Африки, Америки и Юго-Восточной Азии.
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