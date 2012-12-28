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22 минуты назад

На Воронежской ТЭЦ «Росатом» отремонтировал газовую турбину

Впервые на основе отечественных технологий предприятие «Росатома» провело средний ремонт импортной газовой турбины на Воронежской ТЭЦ-2 АО «Квадра». Об сообщает "Обозреватель Ворнеж" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По информации структуры, АО «Квадра» входит в дивизион «Росатома» — АО «Росатом Инфраструктурные решения». На Воронежской ТЭЦ-2 успешно запустили в работу газовую турбину LM6000 производства General Electric. Этот ремонт стал важным этапом в развитии российской промышленности, поскольку впервые в стране средний ремонт турбины такого уровня был выполнен полностью без помощи иностранных специалистов.

По словам директора Сервисного центра «Квадры» Александра Исконникова, возможность самостоятельного ремонта подобных агрегатов сотрудники начались прорабатывать еще год назад. Для этого специалисты провели анализ состояния элементов, определили, что можно восстановить, а что требует замены. Таким образом, сотрудники Сервисного центра совместно с компаниями-партнерами заменили и восстановили более 500 компонентов и комплектующих.

Позже эксперты выстроили необходимые технологические и логические цепочки и собрали агрегат и его балансировку. На данный момент турбина штатно работает на энергообъекте.
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