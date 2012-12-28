Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
В России
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49 минут назад
Пожар произошел на складе пластиковой продукции в Подмосковье
"Пожар в Подмосковье локализован на площади 9,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м.
Распространению огня на складе поспособствовало наличие внутри газовых баллонов, заявили в МЧС."Быстрому распространению огня способствовали позднее сообщение о пожаре, высокая пожарная нагрузка внутри склада, наличие газовых баллонов", - говорится в сообщении.
Возгорание ликвидируют 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.Возгорание ликвидируют 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.
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