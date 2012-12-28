Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
В России
51
53 минуты назад
Лыжник попал под снежную лавину в Сочи
Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора, отметили в ведомстве. "Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России", – рассказали спасатели.
Снежная лавина в горах Сочи сошла на туристов 24 февраля. Инцидент произошел за пределами оборудованных трасс курорта на южном склоне горы Аибги. МЧС организовало в районе схода поиск пропавшего туриста.
0
0
0
0
0
Комментарии