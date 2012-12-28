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Общество
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Происшествия
Морозы уходят из Липецкой области
Погода в Липецке
Вентиляционный короб горел в ресторане на улице Бехтеева
Происшествия
Липчанин бросался под колеса автобуса, пинал его и на 10 минут парализовал движение
Происшествия
На Циолковского горел подъезд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
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В России
51
53 минуты назад

Лыжник попал под снежную лавину в Сочи

Тело лыжника, погибшего при сходе в горах лавины, обнаружили у самого ее края под 2,5-метровой толщей снега и эвакуировали вертолетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора, отметили в ведомстве. "Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России", – рассказали спасатели.

Снежная лавина в горах Сочи сошла на туристов 24 февраля. Инцидент произошел за пределами оборудованных трасс курорта на южном склоне горы Аибги. МЧС организовало в районе схода поиск пропавшего туриста.
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