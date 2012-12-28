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В России
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сегодня, 22:36
География полетов из РФ расширится
Отечественные авиакомпании пока еще ведут переговоры с туроператорами и формируют расписание полетов. Прямиком из России уже можно отправиться на китайские курорты. Остров Хайнань пользуется популярностью у российских туристов. Среди других направлений вырастет число рейсов в Армению, Таиланд, Турцию и Тунис. В 2025 году из России доступны прямые перелеты более чем в 30 стран.
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