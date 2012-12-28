Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
В России
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17 минут назад
В Абхазии совершено вооруженное нападение на избирательный участок
"В 14-м округе на участке №5 в Цандрыпше была попытка сорвать выборы, зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку. Но ситуация взята под контроль. На Мюссерском посту при попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом и злоумышленники, которые не подчинились милиции, открыли по ним огонь. Два гражданина Республики Абхазия доставлены в больницу", - сказал Маршан.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Говоря о госпитализированных, Маршан пояснил, что это не люди, находившиеся на избирательном участке, а пострадавшие в результате перестрелки на трассе - предварительно, стрелявшие. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.
По данным МВД, опубликованным в официальном телеграм-канале, инцидент произошел за полчаса до закрытия избирательных участков, в 19:30 мск. В результате вооруженного нападения повреждены и избирательная урна, и документы.
"Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блокпост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Объявлен план "Перехват", - сообщает МВД.
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