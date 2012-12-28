Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень угрозы объявлен в Липецке и Липецком округе
Происшествия
Над территорией Липецкой области уничтожили два беспилотника
Происшествия
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать Масленицу
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецке мужчина травмирован лавиной снега с балкона
Происшествия
В Липецке медики выходили родившуюся раньше срока тройню
Общество
В Липецке задержали грабителей из Санкт-Петербурга
Происшествия
В Липецкой области отменен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Пострадавшему от снежной глыбы 63 года
Происшествия
Вентиляционный короб горел в ресторане на улице Бехтеева
Происшествия
Читать все
Лебедянка пыталась вернуть мужа при помощи потусторонних сил, но стала жертвой мошенников
Происшествия
В Липецке задержали грабителей из Санкт-Петербурга
Происшествия
В Липецке медики выходили родившуюся раньше срока тройню
Общество
Молодой липчанин ограбил и избил обидчика знакомой девушки
Происшествия
Пострадавшему от снежной глыбы 63 года
Происшествия
Вентиляционный короб горел в ресторане на улице Бехтеева
Происшествия
Морозы уходят из Липецкой области
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На Циолковского горел подъезд
Происшествия
В Липецкой области отменен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
В России
18
17 минут назад

В Абхазии совершено вооруженное нападение на избирательный участок

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщает ТАСС. При попытке задержания вооруженных людей сотрудниками полиции на одном из постов пострадали два человека, заявил председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан.

"В 14-м округе на участке №5 в Цандрыпше была попытка сорвать выборы, зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку. Но ситуация взята под контроль. На Мюссерском посту при попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом и злоумышленники, которые не подчинились милиции, открыли по ним огонь. Два гражданина Республики Абхазия доставлены в больницу", - сказал Маршан.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Говоря о госпитализированных, Маршан пояснил, что это не люди, находившиеся на избирательном участке, а пострадавшие в результате перестрелки на трассе - предварительно, стрелявшие. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

По данным МВД, опубликованным в официальном телеграм-канале, инцидент произошел за полчаса до закрытия избирательных участков, в 19:30 мск. В результате вооруженного нападения повреждены и избирательная урна, и документы.

"Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блокпост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Объявлен план "Перехват", - сообщает МВД.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить