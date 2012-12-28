Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Самозапреты на кредиты, компенсация за неиспользованные отгулы – законы, которые вступают в силу в марте
В России
114
сегодня, 12:35
Жительница Красноярского края умерла на конкурсе по поеданию блинов
Женщина из деревни Поначево проехала 20 километров, чтобы попасть на праздник в соседнее село, и решила поучаствовать в конкурсе по поеданию блинов. В какой-то момент она начала задыхаться. По словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе краевого главка МВД.
0
2
0
0
0
Комментарии