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В России
15
6 минут назад

Россия и США рассмотрят возможность восстановления прямого авиасообщения

Российская делегация на встрече в Стамбуле предложила американским коллегам начать диалог по возобновлению прямого авиасообщения.

Россия предложила американской стороне рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, — передает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ по итогам российско-американских консультаций в Стамбуле.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — сообщили в министерстве.

Переговоры прошли в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов, — передает РИА Новости.

Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

«Согласованы также совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в релизе.
США
авиасообщение
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