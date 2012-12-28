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В России
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6 минут назад
Россия и США рассмотрят возможность восстановления прямого авиасообщения
Российская делегация на встрече в Стамбуле предложила американским коллегам начать диалог по возобновлению прямого авиасообщения.
«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — сообщили в министерстве.
Переговоры прошли в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов, — передает РИА Новости.
Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
«Согласованы также совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в релизе.
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