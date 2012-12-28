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В России
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19 минут назад
Державинский провел масленичные гуляния для иностранных студентов
«Ребята погрузились в атмосферу традиционного русского торжества и познакомились с многовековыми народными обычаями проводов зимы. Для иностранных студентов прошла интерактивная программа «Сударыня Масленица» с хороводами, народными забавами и музыкальными номерами ансамблей «Тальяночка» и «Тамбовский задор», — пишет издание.
Также, иностранные студенты попробовали традиционное русское угощение – блины.
Помимо этого, в первый день весны студенты отправятся в усадьбу Старая Ольшанка, где для ребят пройдет культурно-познавательная программа с чаем с традиционными ольшанскими блинами, а также экскурсия по усадебному парку и посещение храма Воскресения Христа Спасителя.
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