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В России
28
56 минут назад

В РФ возможен наплыв гастарбайтеров из Индии

Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих на стройки в России.

Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации, — сообщил на саммите «Движение» управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов.

По его словам, средняя стоимость привоза мигранта в Россию составляет примерно 2,5 тысячи долларов.

«Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться», — сказал Лапшинов.

экономика Узбекистана растет, привлекательность российского рынка для его граждан снижается. Кроме того, в стране развивается строительство, она сама нуждается в работниках и даже начинает привлекать на стройки граждан Индии. С привлечением жителей Таджикистана имеются определенные сложности, связанные с проверками со стороны силовых структур. В Киргизии также строительный бум, туда тоже начинают привлекать граждан Индии. В случае с вьетнамцами привоз рабочих затрудняет дорогая релокация. Шри-ланкийцы, задействованные больше на швейных производствах, предъявляют высокие требования по зарплате и в то же время имеют сложности с изучением русского языка. В Мьянме нестабильная внутренняя ситуация и множество мужчин мобилизованы.

«В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно», — резюмировал Лапшинов.

По его словам, для граждан Индии, в том числе проживающих в небольших городах, работа в других странах является хорошей возможностью заработать. В то же время проверка прибывающих сравнительно проста, а логистические механизмы достаточно налажены, — передает РИА Новости.

Лапшинов добавил, что сегодня в России может работать около 110 тысяч граждан Индии, в основном на швейных производствах, и их количество будет расти, в том числе в стройотрасли.
рабочая сила
гастарбайтеры
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