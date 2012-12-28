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сегодня, 15:12

Россияне смогут забрать накопительную пенсию с 55 и 60 лет

Забрать накопительную часть пенсии можно с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам.

Накопительную часть пенсии можно забрать по достижении прежнего пенсионного возраста, — рассказала агентству «Прайм» завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Эта часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, когда работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ) определенный процент от зарплаты своих работников. Но не всех, а лишь достигших определенного возраста. С 2014 года система формирования накопительной части пенсии были заморожена.

Однако те, у кого накопились какие-то средства, могут их получить по достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Таким образом, в 2025 году это коснется женщин 1970 года рождения и мужчин 1965 года рождения. Для получения средств необходимо подать заявление в Социальный фонд России или НПФ, который распоряжается вашими деньгами, — резюмировала эксперт.

С 2015 года удостоверения пенсионера в виде красной книжки перестали оформлять и выдавать, эти документы остались только у граждан, оформивших их ранее и они сохранили свою юридическую силу.

Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенсионного фонда, — передает РИА Новости.
пенсия
экономика
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