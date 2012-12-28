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В России
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сегодня, 14:31
Microsoft закроет Skype в мае 2025 года
Компания Microsoft объявила о полном прекращении работы сервиса Skype в мае текущего года.
По его данным, в последнем обновлении содержится строчка, в которой пользователей призывают перейти на сервис Teams.
«Skype будет недоступен с мая. Используйте Teams для звонков и чатов», — говорится в сообщении.
Платформа Skype была запущена в 2003 году, в 2011-м ее приобрела компания Microsoft. Как напоминает портал, в 2017 году Microsoft запустила платформу Teams по подобию Skype. С тех пор компания «довольно агрессивно» продвигает этот сервис.
Как отмечает XDA Developers, Microsoft на данный момент отказывается от комментариев во теме.
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