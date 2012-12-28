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В России
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сегодня, 14:08
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Минтранс расширяет перечень вооружения и обмундирования сил транспортной безопасности (СТБ), узнали «Известия». Сейчас сотрудникам СТБ полагаются резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие, бронежилеты и прочее.
Кроме того, в перечень добавятся механические распылители, аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами и средства отечественного производства для принудительной остановки транспорта. Также в документе регламентируется применение средств против беспилотников.
В проекте постановления определены и категории сотрудников, которые впервые получат пистолеты или револьверы. К ним относится персонал СТБ, осуществляющий дополнительный и повторный досмотры пассажиров и наблюдение за подозрительными гражданами. Сейчас пистолетами вооружаются только сотрудники, обеспечивающие пропускной режим на охраняемых объектах.
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