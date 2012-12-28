Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья

Минтранс расширяет перечень вооружения и обмундирования сил транспортной безопасности (СТБ), узнали «Известия». Сейчас сотрудникам СТБ полагаются резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие, бронежилеты и прочее.



Проект постановления правительства, подготовленный Минтрансом, позволит дооснастить сотрудников защитными касками, средствами принудительной остановки транспорта, а ведущих наблюдение на периметре охраняемой территории — длинноствольными ружьями, которыми ранее вооружали группы быстрого реагирования. В документе, с которым ознакомились «Известия», уточняется, что в комплекте к каждому ружью положено по 50 патронов неснижаемого запаса и 200 на учебную стрельбу в год.Кроме того, в перечень добавятся механические распылители, аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами и средства отечественного производства для принудительной остановки транспорта. Также в документе регламентируется применение средств против беспилотников.В проекте постановления определены и категории сотрудников, которые впервые получат пистолеты или револьверы. К ним относится персонал СТБ, осуществляющий дополнительный и повторный досмотры пассажиров и наблюдение за подозрительными гражданами. Сейчас пистолетами вооружаются только сотрудники, обеспечивающие пропускной режим на охраняемых объектах.