Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Одной рукой выбиваю нож, второй бью в корпус, в это время врач делает подножку...»
Происшествия
В Липецке начали устанавливать защитные модули для укрытия людей при воздушных тревогах
Общество
Инспектор предложил водителю без прав положить 10 000 рублей в пачку сигарет
Происшествия
В Липецке новый дом затапливает фекалиями
Общество
Со скандалом: Валентина Хромовская выбрана председателем парламентского комитета по ЖКХ
Общество
Следком предъявил обвинение в мошенничестве гендиректору, продававшему арестованные судебными приставами машины
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, «Елецкий» без воды и защитные модули на остановках
Общество
Муниципальный автобус врезался в грузовик на улице Краснозаводской
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Общество
Вышедная на пенсию овчарка по кличке Охра обрела хозяев
Общество
На улице Папина в столкновении с «Киа» пострадал водитель «Гранты»
Происшествия
«Каменная башка» вратаря «Кристалла» - первый «матч года» Липецк проиграл, но надежда ещё жива
Спорт
Фонтанчик на Космонавтов энергетики обещают устранить до конца следующей недели
Общество
У «Большого Трубного» ранним утром на бок лег грузовик
Происшествия
Кражу зеркал с «БМВ» записала камера наблюдения
Происшествия
Кровавая погоня за браконьерами: по дороге потеряли две туши
Происшествия
Киберпреступность как угрозу каждому обсудили в РОРП ЛО
Общество
В селе Долгое Данковского района горел жилой дом
Происшествия
Читать все
В России
50
53 минуты назад

В Хабаровске в одной из школ отравились 25 детей

Были выявлены нарушения санитарных норм организацией питания, которая работает в школе по муниципальному контракту.

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в школе №68 в Хабаровске, за медпомощью обратились 25 детей, возбуждено дело.

«С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы № 68 в г. Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Проверка показала, что питание в школе организуется через муниципальный контракт компанией «Комбинат питания», которая не соблюдала нормы, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством, — пояснили в прокуратуре.

«Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних выявлены и в действиях должностных лиц образовательного учреждения», — отмечает ведомство.

Прокуратура внесла представления руководителям школы и АО «Комбинат питания».

Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

В школе проведена дезинфекция помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. Образовательный процесс возобновлен.
отравление
дети
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить