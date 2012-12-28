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В России
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53 минуты назад
В Хабаровске в одной из школ отравились 25 детей
Были выявлены нарушения санитарных норм организацией питания, которая работает в школе по муниципальному контракту.
«С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы № 68 в г. Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Проверка показала, что питание в школе организуется через муниципальный контракт компанией «Комбинат питания», которая не соблюдала нормы, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством, — пояснили в прокуратуре.
«Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних выявлены и в действиях должностных лиц образовательного учреждения», — отмечает ведомство.
Прокуратура внесла представления руководителям школы и АО «Комбинат питания».
Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».
В школе проведена дезинфекция помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. Образовательный процесс возобновлен.
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