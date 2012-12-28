Акулы напали на российских туристов у берегов Филиппин

Местные власти проводят расследование смерти двух дайверов. Еще двое туристов смогли добраться до берега.

Два туриста из России погибли во время плавания у берегов Филиппин, — передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press и береговую охрану.Уточняется, что группа из четверых россиян вместе с филиппинским инструктором по дайвингу накануне отплыла на лодке из города Пуэрто-Галера. Во время дайвинга они столкнулись с сильным подводным течением. Двое россиян и инструктор смогли выбраться из воды и спастись. Два человека погибли.Спасатели спустя час одного российского туриста нашли без сознания, он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. На второго дайвера напали акулы.