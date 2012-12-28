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В мире
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сегодня, 09:59
Акулы напали на российских туристов у берегов Филиппин
Местные власти проводят расследование смерти двух дайверов. Еще двое туристов смогли добраться до берега.
Уточняется, что группа из четверых россиян вместе с филиппинским инструктором по дайвингу накануне отплыла на лодке из города Пуэрто-Галера. Во время дайвинга они столкнулись с сильным подводным течением. Двое россиян и инструктор смогли выбраться из воды и спастись. Два человека погибли.
Спасатели спустя час одного российского туриста нашли без сознания, он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. На второго дайвера напали акулы.
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