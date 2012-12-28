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В России
97
сегодня, 16:38

Разрыв между пенсиями в регионах достиг 27 тыс. рублей

На январь 2025-го самые большие пенсии по старости неработающим назначались жителям Чукотки — 47 тыс. рублей, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии в размере 20 тыс. Таким образом, разница составила 27 тыс., следует из февральских данных Соцфонда по итогам 2024-го, с которыми ознакомились «Известия».

Максимальная региональная пенсия оказалась в 2,35 раза выше, чем минимальная. Средний же размер выплат по старости по всей России на начало 2025 года составил 25 тыс. рублей.
Разрыв достиг максимума с 2021-го, когда начала публиковаться статистика, — за четыре года разница увеличилась с 18 тыс. до 28 тыс., то есть в 1,5 раза.

В топ по самым высоким пенсиям также вошли северные и дальневосточные регионы, такие как Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО. Антирейтинг вместе с КБР возглавили Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.

Исполняющий обязанности гендиректора ФГБУ ВНИИ труда Минтруда Владимир Смирнов объяснил, что такой разрыв связан с тем, что пенсии напрямую зависят от зарплат. В районах Крайнего Севера к жалованью применяются районные коэффициенты, поэтому оклады там выше и, как следствие, больше пенсионных баллов.

При этом разница между окладами на севере и на юге достигает пяти раз, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Росстата, на ноябрь 2024 года самая большая средняя зарплата была в Магаданской области (193 тыс. рублей в месяц) и на Чукотке (180 тыс.), а самая низкая — в Ингушетии (39 тыс.) и Чечне (41 тыс.).

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