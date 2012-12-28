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сегодня, 15:23

Земля на четыре дня вошла в зону действия коронарных дыр на Солнце

Крупные коронарные дыры, которые сформировались на Солнце в начале года, все никак не распадутся.

Земля будет находится в зоне действия корональной дыры до 2 марта, что может привести к повышению геомагнитной активности, — передает ТАСС со ссылкой на сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что в настоящее время на Солнце две крупных корональных дыры, которые расположены на противоположных сторонах диска. Каждая из них примерно раз в месяц поворачивается к Земле и проходит напротив нее, приводя к значительному росту скорости солнечного ветра.

«Сейчас Землю догнал поток быстрого солнечного ветра из второй дыры, которая меньше по площади, чем первая. Соответственно, последствия также ожидаются умеренными. На ближайшие две суток вероятность магнитных бурь находится в диапазоне 20-40%, то есть меньше половины, хотя скорость солнечного ветра уже растет, причем значительно — временами превышает 600 км/с, хотя еще вчера утром составляла всего лишь около 350 км/с», — отмечается в сообщении.

В лаборатории пояснили, что в ходе предыдущего прохождения одной из двух дыр в течение недели наблюдались геомагнитные возмущения, «но буря была всего одна, причем слабая».

По предварительным прогнозам, Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта включительно.
Солнце
Земля
здоровье
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