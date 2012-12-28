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В России
2
27 минут назад

ФАС возбудила дела против трех крупных банков из-за нарушений в телерекламе

Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что в рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых. Иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.

Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк. Организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов.

В телерекламе Альфа-Банка сообщалось: «Альфа инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому». При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в приложении банка. Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций.

По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства.

Подчеркивается, что в случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия.
банки
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