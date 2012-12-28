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В России
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27 минут назад
ФАС возбудила дела против трех крупных банков из-за нарушений в телерекламе
Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций.
Уточняется, что в рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых. Иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.
Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк. Организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов.
В телерекламе Альфа-Банка сообщалось: «Альфа инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому». При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в приложении банка. Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций.
По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства.
Подчеркивается, что в случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия.
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