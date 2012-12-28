ЦБ РФ планирует устранить схемы в льготной ипотеке

ЦБ России планирует устранить схемы в льготной ипотеке, которые ведут к завышению цен на жилье и росту платежей, предлагая поддерживать только стандартные ипотечные программы без сложных механизмов.