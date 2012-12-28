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В России
48
44 минуты назад

ЦБ РФ планирует устранить схемы в льготной ипотеке

ЦБ России планирует устранить схемы в льготной ипотеке, которые ведут к завышению цен на жилье и росту платежей, предлагая поддерживать только стандартные ипотечные программы без сложных механизмов.

ЦБ РФ хочет устранить возможность «прикручивать схемы» в льготной ипотеке, чтобы не дискредитировать этот инструмент, — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«Мы предложим Минфину давать госсподдержку только на стандартную ипотеку, и при рефинансировании принимать только секьюритизированные стандартные проекты. Иными словами, мы хотим, чтобы к льготной ипотеке нельзя было «прикручивать схемы», которые только дискретедитруют саму идею господдержки», — сказал Набиуллина.

По ее словам, планируется предложить Министерству финансов поддерживать только стандартную ипотеку и принимать при рефинансировании только секьюритизированные стандартные проекты, — передает ТАСС.

Кроме этого, регулятор готов предоставить послабления банкам по отдельным проблемным кредитам компаний, но только если у компании есть реалистичный бизнес-план. Послабления будут применяться к кредитам, где риски уже покрыты резервами.

Набиуллина также указала, что на рынке ипотеки сохраняются схемы, приводящие к завышению цен на жилье и росту платежей после льготного периода.
льготная ипотека
экономика
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