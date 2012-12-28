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В России
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сегодня, 12:16

На Кубани закрыли на неделю два магазина сети «Светофор»

Судебные приставы приостановили деятельность двух магазинов сети «Светофор» в Красноармейском районе.

Приставы приостановили деятельность двух сетевых магазинов «Светофор» на Кубани.

В них нарушался целый ряд санитарных требований, — передает Bfm.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Магазины сети располагаются в станицах Полтавской и Марьянской.

Уточняется, что проверяющие обнаружили возле товара следы жизнедеятельности грызунов. Кроме того, были нарушены и условия хранения, обработки уборочного инвентаря, стирки санодежды.

«Эти и ряд других нарушений привели к тому, что деятельность двух магазинов приостановили на неделю. В случае возобновления работы до устранения выявленных нарушений, к должнику будет применена мера административной ответственности», — говорится в сообщении.

Деятельность магазинов приостановили на неделю.

Проверка магазинов была организована из-за поступления соответствующих документов в Красноармейское районное отделение ГУФССП России по Краснодарскому краю.

С 10 по 30 января Роспотребназор проверил 58 хозяйствующих субъектов сети «Светофор» в 45 регионах РФ. 21 февраля пресс-служба ведомства сообщила, что всего в России по решению судов приостановили деятельность 76 магазинов данной торговой марки. Проверка выявила: нарушения правил реализации продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, реализацию продукции без документов, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров персонала. Кроме того, было обнаружено 6,8 тыс. нарушений требований к обязательной маркировке товаров средствами идентификации, — передает РБК.

В магазинах сети «Светофор» в Ростовской области управление Роспотребнадзора по региону запретило продажу более 1,5 т продуктов.
Светофор
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