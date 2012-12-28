В России
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сегодня, 10:49
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате сброса на автомобиль взрывного устройства с украинского дрона в Грайвороне, еще один мужчина ранен.
По его словам, вся необходимая помощь оказывается. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайворон повреждены одна квартира в МКД и 5 автомобилей, один из которых сгорел. В селе Замостье повреждены 2 транспортных средства. Информация о последствиях атаки уточняется, на месте работают оперативные службы.
В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА — над территорией Орловской области, три БпЛА — над территорией Курской области, три БпЛА — над территорией Белгородской области и один БпЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
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