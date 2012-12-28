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вчера, 17:33
Восемь из десяти россиян намерены инвестировать доход от вкладов
Инвестировать доход от вкладов, полученный в 2024-м, планируют 77% россиян,рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги».
К тому же, по словам старшего управляющего директора Мосбиржи по проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, 80% из тех, кто готов реинвестировать полученные средства, планируют снова положить деньги на депозит.
Кроме того, согласно данным проведенного маркетплейсом опроса, половина респондентов также не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты: 33% планируют купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации. В случае с возможными вариантами реинвестирования участники исследования могли выбрать более одного варианта ответа.
При этом почти каждый четвертый (23%) респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается. В приоритете у таких россиян — расходы на ипотеку, ремонт, путешествия, образование и саморазвитие.
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