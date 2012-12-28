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В России
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вчера, 17:33

Восемь из десяти россиян намерены инвестировать доход от вкладов

Инвестировать доход от вкладов, полученный в 2024-м, планируют 77% россиян,рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги».

По данным аналитиков, в прошлом году россияне смогли получить от хранения средств на депозитах и накопительных счетах порядка 6 трлн рублей. Люди не только не забирают деньги с депозитов, но и собираются реинвестировать доходы. Это свидетельствуют о том, что они не поверили в нашумевшую историю с заморозкой вкладов.

К тому же, по словам старшего управляющего директора Мосбиржи по проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, 80% из тех, кто готов реинвестировать полученные средства, планируют снова положить деньги на депозит.
Кроме того, согласно данным проведенного маркетплейсом опроса, половина респондентов также не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты: 33% планируют купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации. В случае с возможными вариантами реинвестирования участники исследования могли выбрать более одного варианта ответа.

При этом почти каждый четвертый (23%) респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается. В приоритете у таких россиян — расходы на ипотеку, ремонт, путешествия, образование и саморазвитие.


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