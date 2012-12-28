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В России
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32 минуты назад

ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе

После совершения терактов преступник планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе, которые готовил гражданин одной из стран Центральной Азии под руководством куратора с Украины, — передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ставрополе пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией. Злоумышленник по указанию и при координации находящегося на Украине куратора готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя», — сообщили в ЦОС.

После совершения терактов он планировал выехать на Украину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но был задержан.

Как отметили в ФСБ, задержанный успел провести разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств, но был своевременно выявлен. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от украинского куратора.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УКРФ (приготовление к совершению террористического акта).
теракт
ФСБ
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