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В России
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сегодня, 13:47

Российский экспорт мороженой сельди вырос в 6 раз

В январе 2025 года экспорт вырос в шесть раз, если сравнивать с данными начала 2024 года.

Российский экспорт мороженой сельди взлетел в январе до 31 тысячи тонн, увеличившись год к году в шесть раз, — пишет Lenta.ru со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Основными импортерами этого вида рыбы из РФ эксперты назвали Китай и Южную Корею. Также в топ-3 ее покупателей входит Нигерия.

В начале года оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России снизились на 20% , до 120 рублей за килограмм. По данным представителей отрасли, это произошло на фоне роста вылова, однако к началу второй декады февраля ценовая динамика развернулась на фоне увеличения экспорта сельди.

Ранее сообщалось, что закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются в РФ от 4,5 тысячи рублей за килограмм, что в полтора раза меньше, чем в декабре, а икра кеты подешевела у рыбаков на 15%. Ее стоимость начинается от 5,5 тысячи за килограмм. При этом московские цены на эти категории продукции снизились на 1% и 7% соответственно (до 8,1 и 8 тысяч рублей).
сельдь
экспорт
экономика
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