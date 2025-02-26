«У нас появился свой дом!»: театр танца «Казаки России» дал первый концерт в обновленном «Октябре»
Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров
В России
81
сегодня, 13:47
Российский экспорт мороженой сельди вырос в 6 раз
В январе 2025 года экспорт вырос в шесть раз, если сравнивать с данными начала 2024 года.
Основными импортерами этого вида рыбы из РФ эксперты назвали Китай и Южную Корею. Также в топ-3 ее покупателей входит Нигерия.
В начале года оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России снизились на 20% , до 120 рублей за килограмм. По данным представителей отрасли, это произошло на фоне роста вылова, однако к началу второй декады февраля ценовая динамика развернулась на фоне увеличения экспорта сельди.
Ранее сообщалось, что закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются в РФ от 4,5 тысячи рублей за килограмм, что в полтора раза меньше, чем в декабре, а икра кеты подешевела у рыбаков на 15%. Ее стоимость начинается от 5,5 тысячи за килограмм. При этом московские цены на эти категории продукции снизились на 1% и 7% соответственно (до 8,1 и 8 тысяч рублей).
0
0
0
0
0
Комментарии