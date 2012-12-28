«У нас появился свой дом!»: театр танца «Казаки России» дал первый концерт в обновленном «Октябре»
Росимущество обратилось с иском к «Рошен» и требует провести внеочередное собрание акционеров
В мире
108
сегодня, 12:59
В Таиланде 19 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Туристический автобус попал в серьезное ДТП в провинции Прачинбури в Таиланде. Инцидент произошел во время перевозки экскурсионной группы тремя автобусами. В момент аварии в салоне находились 47 пассажиров и два водителя.
Авария произошла 26 февраля на участке горной дороги в провинции Прачинбури. Туристический автобус на большой скорости вылетел с дороги на повороте и перевернулся за ограждением.
«Водитель автобуса рассказал, что в момент аварии тормоза были неисправны», — уточняется в сообщении.
Правоохранители проводят проверку и ведут поиски одного из находившихся в автобусе туристов.
В консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили об отсутствии информации о погибших или пострадавших россиянах, — передает ТАСС.
Уточняется, что авария случилась в провинции Прачинбури в восточной части королевства в 120 км от Бангкока. Инцидент произошел во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех автобусах, последний из которых потерял управление, снес бетонное ограждение, после чего перевернулся. В машине находились 47 пассажиров и 2 водителя. Известно, что автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг.
Местные власти информировали, что в больницу были доставлены около 20 пострадавших. Спасатели ведут поиск остальных пропавших без вести. Полиция начала расследование этого ДТП.
0
0
0
0
0
Комментарии