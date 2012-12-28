В Таиланде 19 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Туристический автобус попал в серьезное ДТП в провинции Прачинбури в Таиланде. Инцидент произошел во время перевозки экскурсионной группы тремя автобусами. В момент аварии в салоне находились 47 пассажиров и два водителя.