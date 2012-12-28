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В России
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сегодня, 09:27
В Москве горело здание института имени Лебедева
"Материальный ущерб в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду в здании Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. В тушении принимали участие три вертолета, ликвидировали пожар только утром. Пострадавших нет. Площадь обрушения кровли и конструкций превысила 1 тыс. кв. м.
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