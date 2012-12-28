Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
Читать все
В «нехорошей» квартире с видом на центр Липецка нашли ребенка
Общество
Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве
Происшествия
В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Общество
В МЧС не ждут паводка в Липецкой области
Общество
В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
Экономика
40-летний липчанин переписывался от имени бывшей жены с её знакомыми
Происшествия
В Липецкой области днем до -8
Погода в Липецке
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
Читать все
В России
66
сегодня, 17:46

Метеоролог рассказал о прогнозах на конец февраля и начало марта

Температура воздуха в Москве в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

Снегопадов в конце февраля ожидать в столице не стоит, отметил он.

«Будет повышенное давление, а воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно напитаны влагой», — пояснил Вильфанд. 

До 23-24 февраля среднесуточные температуры воздуха, по его словам, останутся отрицательными. 

«Даже днем температура будет стремиться к нулевой отметке, но не достигнет ее. 25-26 февраля велика вероятность того, что ночные температуры уже будут слабо отрицательными, от -5 до -1 градусов. А дневные температуры — около ноля», — подчеркнул он.

Это говорит о том, что в конце февраля и в начале марта температура воздуха в Москве будет выше нормы на несколько градусов. А вот юг европейской части страны, наоборот, ждет приход холодных воздушных масс. В период 23-25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму, подчеркнул Вильфанд.

прогноз погоды
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить