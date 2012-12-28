Метеоролог рассказал о прогнозах на конец февраля и начало марта

Температура воздуха в Москве в конце февраля и начале марта ожидается выше климатической нормы, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Снегопадов в конце февраля ожидать в столице не стоит, отметил он.«Будет повышенное давление, а воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно напитаны влагой», — пояснил Вильфанд.До 23-24 февраля среднесуточные температуры воздуха, по его словам, останутся отрицательными.«Даже днем температура будет стремиться к нулевой отметке, но не достигнет ее. 25-26 февраля велика вероятность того, что ночные температуры уже будут слабо отрицательными, от -5 до -1 градусов. А дневные температуры — около ноля», — подчеркнул он.Это говорит о том, что в конце февраля и в начале марта температура воздуха в Москве будет выше нормы на несколько градусов. А вот юг европейской части страны, наоборот, ждет приход холодных воздушных масс. В период 23-25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму, подчеркнул Вильфанд.