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В России
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сегодня, 17:44

Бизнес начал привлекать рабочих из Африки и Южной Америки

Из-за нехватки кадров бизнес стал активнее привлекать рабочую силу из других стран — в частности, из Африки, Латинской Америки и Южной Азии. Об этом сообщается в февральском докладе Банка России, который изучили «Известия».

Согласно данным ЦБ, торговая компания на Сахалине ввела в штат консультанта по оформлению миграционных документов для помощи приезжим издалека иностранцам. А одна из швейных фабрик Башкортостана получила одобрение на прием специалистов из Юго-Восточной Азии. 

«Мигранты заняты активнее всего в отраслях, наиболее испытывающих дефицит кадров — в строительстве, в сельском хозяйстве и ЖКХ», — отметила ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской Академии Юлия Флоринская.

Основная причина привлечения работников из дальнего зарубежья — нехватка кадров. Дефицит сложился из-за демографической «ямы», перетока трудовых ресурсов на военную службу и на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также сокращения миграции из стран СНГ, объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Однако в ближайшие годы число работающих в РФ иностранцев сохранится — это будут граждане стран Средней Азии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, добавила Юлия Флоринская. По ее словам, пока что ни одно государство не может с ними конкурировать по количеству трудовых мигрантов, которые к нам едут.

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