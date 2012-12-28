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В России
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сегодня, 17:44
Бизнес начал привлекать рабочих из Африки и Южной Америки
Из-за нехватки кадров бизнес стал активнее привлекать рабочую силу из других стран — в частности, из Африки, Латинской Америки и Южной Азии. Об этом сообщается в февральском докладе Банка России,
который изучили «Известия».
«Мигранты заняты активнее всего в отраслях, наиболее испытывающих дефицит кадров — в строительстве, в сельском хозяйстве и ЖКХ», — отметила ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской Академии Юлия Флоринская.
Основная причина привлечения работников из дальнего зарубежья — нехватка кадров. Дефицит сложился из-за демографической «ямы», перетока трудовых ресурсов на военную службу и на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также сокращения миграции из стран СНГ, объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Однако в ближайшие годы число работающих в РФ иностранцев сохранится — это будут граждане стран Средней Азии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, добавила Юлия Флоринская. По ее словам, пока что ни одно государство не может с ними конкурировать по количеству трудовых мигрантов, которые к нам едут.
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