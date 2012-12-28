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В России
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18 минут назад
В Тамбовской области предложили сдвинуть время тишины на 20:00
«Согласно законопроекту, в многоквартирных домах предлагается запретить проведение ремонтных работ, исполнение и прослушивание громкой музыки, пение, крик и свист ежедневно с 20:00 до 08:00, а в праздничные и выходные дни — до 09:00», сообщает onlinetambov.ru.
Также предлагается запретить производство земляных, ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и иных видов работ, если они нарушают тишину и покой граждан, в обеденное время с 12:30 до 14:30 ежедневно.
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