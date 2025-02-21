Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
На выезде из 27-го микрорайона на улицу Кривенкова — тройная авария
Общество
Читать все
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве
Происшествия
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Общество
В МЧС не ждут паводка в Липецкой области
Общество
В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
Экономика
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Происшествия
В «нехорошей» квартире с видом на областную прокуратуру нашли ребенка
Общество
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
В России
36
50 минут назад

Производство томатов в РФ увеличилось на 2% с начала 2025 года

Всего с начала 2025 года в организованном секторе собрано 149,1 тыс. тонн тепличной продукции.

С начала года производство тепличных томатов в России увеличилось на 2%, — рассказали в пресс-службе Минсельхоза 21 февраля.

«С начала 2025 года в организованном секторе собрано 149,1 тыс. т тепличной продукции. В том числе урожай томатов составил 59,7 тыс. т. Это на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, ряд регионов России значительно нарастили объемы производства овощей защищенного грунта. Среди них Ставропольский, Пермский и Краснодарский края, Воронежская, Калужская и Ленинградская области.

«Развитию тепличного овощеводства в нашей стране способствует комплекс мер поддержки на федеральном уровне. Кроме того, отдельные регионы дополнительно поддерживают тепличные предприятия в рамках федерального проекта по развитию овощеводства и картофелеводства», ― пояснили в Минсельхозе.

Там считают, что действующие меры помогают строить новые высокотехнологичные комплексы и модернизировать мощности. Современные тепличные предприятия оснащены оборудованием нового поколения с применением искусственного интеллекта, — пишут «Известия».
томаты
сельское хозяйство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить