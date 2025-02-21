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В России
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50 минут назад
Производство томатов в РФ увеличилось на 2% с начала 2025 года
Всего с начала 2025 года в организованном секторе собрано 149,1 тыс. тонн тепличной продукции.
«С начала 2025 года в организованном секторе собрано 149,1 тыс. т тепличной продукции. В том числе урожай томатов составил 59,7 тыс. т. Это на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года», — уточнили в министерстве.
По данным ведомства, ряд регионов России значительно нарастили объемы производства овощей защищенного грунта. Среди них Ставропольский, Пермский и Краснодарский края, Воронежская, Калужская и Ленинградская области.
«Развитию тепличного овощеводства в нашей стране способствует комплекс мер поддержки на федеральном уровне. Кроме того, отдельные регионы дополнительно поддерживают тепличные предприятия в рамках федерального проекта по развитию овощеводства и картофелеводства», ― пояснили в Минсельхозе.
Там считают, что действующие меры помогают строить новые высокотехнологичные комплексы и модернизировать мощности. Современные тепличные предприятия оснащены оборудованием нового поколения с применением искусственного интеллекта, — пишут «Известия».
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