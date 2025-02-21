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В России
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9 минут назад
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с ценами на хлеб
Основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, которая достигает 35%.
Крупнейшие производители хлеба известили ретейлеров об увеличении цен с 1 марта на 10–12%. Источники издания, знакомые с ситуацией, уточнили, что такие уведомления поступили от нескольких компаний, однако их имена не были раскрыты. Основными причинами роста отпускных цен назывались изменения в стоимости складской и транспортной логистики, повышение налоговой нагрузки и рост цен на сырье, — писали «Ведомости».
По данным Минсельхоза, стоимость хлеба из пшеничной муки на 12 февраля составила в среднем 68,4 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля. Существенного роста цен за последний месяц не наблюдается: увеличение составило всего 0,1% и 0,6% соответственно. Стабильная ценовая динамика сохраняется и на рынке пшеничной муки.
В ведомстве отметили, что внутренний рынок насыщен продукцией, а потребителям доступен широкий выбор. В 2024 году было произведено около 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.
Однако в Минсельхозе отметили рост издержек производителей, связанный с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и удорожание кредитных ресурсов, — передает РБК.
По информации президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2024 года составил 1,1 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем в 2023 году. Основным фактором роста цен на хлеб является торговая наценка, которая достигает 35%. Кацнельсон подчеркнул важность развития пекарями собственной розницы и повышения конкуренции для стабилизации цен.
Также он отметил, что на цену хлеба влияет работа региональных властей, регулирующих тарифы на услуги природных монополий, стоимость коммунальных услуг и аренды земельных участков для хлебопекарных предприятий.
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