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В России
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54 минуты назад
Вспышку метапневмовируса обнаружили в Бурятии и республике Алтай
Среди симптомов метапневмовируса указаны высокая температура, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка.
По информации издания, вирус зафиксировали в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай. По данным издания, «косящий всех подряд вирус» попал в эти регионы из Китая. Отмечается, что в особую группу риска при заболевании метапневмовирусной инфекцией входят дети, у которых среди симптомов — поднимающаяся до 39,5 градуса температура.
Кроме того, заболевшие жалуются на озноб, одышку и сильный кашель. Жители перечисленных выше регионов сообщают, что из-за большого числа заражений в поликлиниках появились очереди, и ждать приема врача приходится по несколько часов.
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