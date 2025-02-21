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В России
2441
54 минуты назад

Вспышку метапневмовируса обнаружили в Бурятии и республике Алтай

Среди симптомов метапневмовируса указаны высокая температура, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка.

Вспышку относительно нового заболевания — метапневмовирусной инфекции зафиксировали уже в трех регионах России, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала Shot.

По информации издания, вирус зафиксировали в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай. По данным издания, «косящий всех подряд вирус» попал в эти регионы из Китая. Отмечается, что в особую группу риска при заболевании метапневмовирусной инфекцией входят дети, у которых среди симптомов — поднимающаяся до 39,5 градуса температура.

Кроме того, заболевшие жалуются на озноб, одышку и сильный кашель. Жители перечисленных выше регионов сообщают, что из-за большого числа заражений в поликлиниках появились очереди, и ждать приема врача приходится по несколько часов.
метапневмовирус
здоровье
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