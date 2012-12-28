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В мире
1 минуту назад
В Китае у летучих мышей нашли новый заразный для людей коронавирус
Данный вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5, которая впервые была выявлена у японского нетопыря в Гонконге.
Издание уточняет, что этот вирус — новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря в Гонконге.
Издание отмечает, что исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Возглавила работы известная китайская вирусолог Ши Чжэнли.
«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только [мембранный белок] ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением) ACE2 млекопитающих», — отмечают вирусологи.
Исследователи обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека.
«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — предупреждают они.
Команда Ши Чжэнли отмечает, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения».
Но при этом вирусологи говорят, что пока нет поводов для паники, поскольку «риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать».
Но китайские эксперты уверены, что «требуется более тщательное исследование».
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