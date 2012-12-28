«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
В России
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35 минут назад
Владельцев старых долларов в РФ в преддверии сезона отпусков предупредили о рисках
Все риски несут владельцы валюты.
Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца.
«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары)... Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — прокомментировал Аксаков.
Он предположил, что, скорее всего, все ограничения исходят от США, поскольку они как эмитенты долларов определяют «правила игры на этом рынке».
«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем, с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — пояснил Аксаков.
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