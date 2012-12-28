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1 минуту назад

В РФ введут маркировку звонков через АТС для защиты от мошенников

В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции. Это будет сделано в рамках законопроекта против кибермошенничества.

Обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции, планируется ввести в России для безопасности граждан и борьбы с мошенничеством, — заявили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС)», — сказано в сообщении аппарата. Как отметили в аппарате, данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

В аппарате вице-премьера обратили внимание на то, что мошенники используют виртуальные телефонные станции для того, чтобы скрыть свое местоположение, и они могут звонить из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков и других коммерческих организаций, используя виртуальные телефонные станции.

«С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой «виртуальный номер» или «интернет-звонок», — добавили в аппарате Григоренко.

Как считают в аппарате, такая маркировка, наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, поможет правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать подозрительные действия. Это сделает невозможным для злоумышленников совершать анонимные звонки через виртуальные станции, — передает ТАСС.
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