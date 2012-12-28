«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Сегодня в Липецке: где мужчинам быстро проверить здоровье, корпоративов к 23 февраля всё меньше
В России
2
1 минуту назад
В РФ введут маркировку звонков через АТС для защиты от мошенников
В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции. Это будет сделано в рамках законопроекта против кибермошенничества.
«Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС)», — сказано в сообщении аппарата. Как отметили в аппарате, данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
В аппарате вице-премьера обратили внимание на то, что мошенники используют виртуальные телефонные станции для того, чтобы скрыть свое местоположение, и они могут звонить из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков и других коммерческих организаций, используя виртуальные телефонные станции.
«С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой «виртуальный номер» или «интернет-звонок», — добавили в аппарате Григоренко.
Как считают в аппарате, такая маркировка, наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, поможет правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать подозрительные действия. Это сделает невозможным для злоумышленников совершать анонимные звонки через виртуальные станции, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии