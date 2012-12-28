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2 минуты назад

Госсекретарь США заявил об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Китае

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в китайском Ухане 17 ноября 2019 года.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань, — передает РИА Новости.

«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — заявил Рубио.

В январе теорию лабораторной утечки вируса стало поддерживать ЦРУ.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что «вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань».

США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса - утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории «крайне маловероятной». Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ также назвала «возможной» версию передачи вируса через охлажденные продукты.
COVID-19
здоровье
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